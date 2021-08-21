Kasımpaşa, Süper Lig ’in 2. haftasında GZT Giresunspor’u konuk edecek. İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak. Sezonu Hatayspor beraberliği ile açan Kasımpaşa, evinde 3 puanı kapmak istiyor. 44 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e 2-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan Giresunspor ise zorlu deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kasımpaşa-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Giresunspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Brecka, Quannes, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ahmet, Jorgensen

Giresunspor: Okan, Perez, Diarra, Douglas, Zeki, Pelupessy, Serginho, Sankhare, Flavio, Hayrullah, Balde