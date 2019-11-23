Kasımpaşa - Gençlerbirliği (CANLI)

Kasımpaşa ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 12. haftasında 4 puan mücadelesi verecek. Lige istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi. Yaptığı maçların 2’sini kazanan, 4’ünde berabere kalan ve 5’ini yitiren Gençlerbirliği ise 10 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.30’da başladı. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Gençlerbirliği 11'ler...

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, H. İbrahim, Flavio, Toure, Berat, Polomat, Fabricio, Sessegnon, Nadir, Stancu

Lige istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, geride kalan 11 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.

Yaptığı maçların 2’sini kazanan, 4’ünde berabere kalan ve 5’ini yitiren Gençlerbirliği ise 10 puanla 16. sırada yer alıyor.

Takımda 6 eksik

Kasımpaşa’da Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde eksik oyuncuların fazla olması dikkati çekiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle ideal 11’ini oluşturmakta zorlanıyor. Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları süren David Pavelka ile Mame Thiam, karşılaşmada forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Syam Ben Youssef ile Yusuf Erdoğan’ın da müsabakada görev yapması beklenmiyor. Kasımpaşa’da kart cezalısı Karim Hafez ile Veysel Sarı da takımdaki yerlerini alamayacak.

Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu’nun oturmasının ardından Süper Lig’de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerde 3 eksik!

Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği’nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.