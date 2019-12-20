Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

20 Aralık 2019, Cuma 23:16
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Kasımpaşa, Gaziantep FK maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz’daki tesislerinde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve sürat çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, dar alanda topa sahip olma oyununun ardından yapılan taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Hazırlıklarını tamamlayan Kasımpaşa, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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