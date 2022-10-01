Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kasımpaşa ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Ev sahibi, 2 maçlık seri konuk takım ise kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Kasımpaşa, Süper Lig 'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup ederek moral depolayan ve 9 puanla 10. sırada yer alan İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp 2 maçlık seri yakalamaya çalışacak. 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve 11 puanla 9. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde olacak.
Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kasımpaşa-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouanes, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Bahoken
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Markovic, Sagal, Figuiredo