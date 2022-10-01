Kasımpaşa, Süper Lig 'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Galatasaray mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup ederek moral depolayan ve 9 puanla 10. sırada yer alan İstanbul ekibi, evinde 3 puanı kapıp 2 maçlık seri yakalamaya çalışacak. 3 maçtır galibiyete hasret kalan ve 11 puanla 9. basamakta bulunan Gaziantep temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşinde olacak.

Kasımpaşa-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Gaziantep FK maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Gaziantep FK muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Ouanes, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Celina, Fall, Bahoken

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Markovic, Sagal, Figuiredo