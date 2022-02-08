Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı başlıyor. İlk maç, iki Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak. 5. turda Kasımpaşa, Kocaelispor'u uzatmalarda eledi. Gaziantep FK ise Bursaspor 'u penaltılarla geçmeyi başarmıştı.

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Gaziantep FK maçını Fırat Aydınus yönetecek. Bugün saat 14.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Kasımpaşa, Alanya Kestelspor'u 5-0'la geçti. 5. turda normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Kocaelispor'u 5-3 mağlup eden İstanbul ekibi, Son 16 biletini kaptı.

Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3-1'le geçti. 5. turda Bursaspor'u normal süresi ve uzatmalarda 1-1 biten maçın penaltılarında 5-4'lük üstünlük sağladı, Son 16'ya yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.