Kasımpaşa, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep FK ile 21 Aralık Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kasımpaşa’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’ndeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası’nda Vanspor Futbol Kulübü ile oynanan maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Tayfur Havutcu yönetimindeki idmanda lacivert-beyazlılar, dar alanda taktik ve interval koşu çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Antrenman, kenar orta ve gol vuruşu çalışmaları ile sona erdi.

Kasımpaşa, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.