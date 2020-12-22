Son haftaların başarılı takımı Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bu sezon tek mağlubiyeti bulunan ve son 7 maçın 5'ini kazanan Gaziantep FK Sumudica yönetiminde deplasmanda kazanarak bu çıkışını sürdürmek istiyor. Bu sezon sahasında henüz mağlup olmayan Fuat Çapalı Kasımpaşa ise rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor. İç saha maçlarında yenilgisi olmayan İstanbul ekibi, 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK, ligin en formda takımı olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi mağlup eden Sumudica'nın öğrencileri, Kasımpaşa maçından da galibiyetle ayrılarak ilk 5'teki yerini korumak istiyor.