Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 heyecanı başladı. İlk maç, iki Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile Gaziantep FK arasında oynanıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde gerçekleşiyor. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak. 5. turda Kasımpaşa, Kocaelispor'u uzatmalarda eledi. Gaziantep FK ise Bursaspor 'u penaltılarla geçmeyi başarmıştı.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK CANLI TAKİP

25. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışından uygun pozisyonda yaptığı sert vuruşu Günay Güvenç çıkarırken dönen topta da Hamza Mendly, Kasımpaşa'ya gol izni vermedi.

GOL | 31. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Valentin Eysseric ile kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşunu yapan Mortadha Ben Ouannes, takımını öne geçirdi: 1-0.

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Kasımpaşa - Gaziantep FK ilk 11'ler:

Kasımpaşa: Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ryan Donk, Uros Spajic, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Valentin Eysseric, Haris Hajradinovic, Mortadha Ben Ouannes, Mamadou Fall, Umut Bozok

Yedekler: Erdem Canpolat, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Florent Hadergjonaj, Michal Travnik, Tunay Torun, Ahmet Engin

Gaziantep FK: Güney Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Hamza Mendyl, Amedej Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Joao Figueiredo, Muhammet Demir

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Stelios Kitsiou, Doğan Erdoğan, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Luka Stankovski, Torgeir Börven, Berke Gürbüz

Kasımpaşa Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Kasımpaşa, Alanya Kestelspor'u 5-0'la geçti. 5. turda normal süresi 2-2 biten maçın uzatmalarında Kocaelispor'u 5-3 mağlup eden İstanbul ekibi, Son 16 biletini kaptı.

Gaziantep FK Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Gaziantep FK, Sakaryaspor'u 3-1'le geçti. 5. turda Bursaspor'u normal süresi ve uzatmalarda 1-1 biten maçın penaltılarında 5-4'lük üstünlük sağladı, Son 16'ya yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.