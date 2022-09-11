MENÜ

Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Süper Lig'de bugün oynanacak Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

11 Eylül 2022, Pazar 12:05 Son Güncelleme:
- A +
Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Süper Lig 'in 6. haftasında Galatasaray , Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Bugün oynanacak Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Kasımpaşa-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

İlgili Haberler
(ÖZET) Kasımpaşa-Galatasaray maç sonucu: 2-3


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...