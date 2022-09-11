Süper Lig 'in 6. haftasında Galatasaray , Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
Bugün oynanacak Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Kasımpaşa-Galatasaray muhtemel 11'ler:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis