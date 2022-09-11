Süper Lig 'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olan 23 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını tebrik etti, ''Aslında iki haftadır güzel futbol oynuyorduk. Bu hafta bunu hem oyun olarak hem de skor olarak devam ettirmek istiyorduk. İstediğimiz sonucu aldık. Güzel başladık, güzel bitiriyorduk. İlk yarı daha farklı olabilirdi. Sonu güzel bitti. Güzel bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim.'' dedi.

Müdahale ederek takıma faydalı olmak istediğinin altını çizen milli oyuncu, sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

''Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişler geldiği zaman övgüler de çok fazla oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Zaman zaman bunlardan etkilendim. Bunu bir şekilde kıracağıma düşünüyordum. Sadece gol ve asist yaparak takıma katkı sağlamanın yanında gerekirse 90 dakika koşarak, müdahale ederek faydalı olmak istiyorum. Beş haftadır goller ve asistler gelmiyordu. Bu hafta ikisi de oldu. Çok şükür güzel bir maçtı. Herkese teşekkür ederim.''

'Bafe her gün idmanlardan sonra gol atacağımı söyledi'

''Takım arkadaşlarım bana saha içinde ve dışında çok fazla destek oluyor. Bafe her gün idmanlardan sonra gol atacağımı söyledi. Beni motive ettiler. Takım arkadaşlarım beni çok fazla motive ediyor. Bu takım ruhunu devam ettirmemiz lazım. En önemli şey bu. Golü kimin attığı önemli değil. Yunus bugün gol atamadı ama çok güzel oynadı, asist yaptı. Olay gol veya asist yapmak değil, takıma verdiğimiz katkı. Dries gol atamadı ama harika bir oyun oynadı, mücadele etti. Bunu değerlendirmek lazım. İnşallah süreç böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter.''







