Geçen hafta 10 kişi kalıp son dakikada gelen golle Gaziantep FK'yı mağlup ederek moral bulan Galatasaray , bugün Kasımpaşa deplasmanında ilk kez üst üste 2. galibiyeti hedefliyor. Gözler Aslan'ın yeni yıldızlarında olacak. Transferlerin maça kulübede başlaması bekleniyor. Hatayspor ve Antalyaspor'u mağlup ederek çıkışan geçen Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında serisini 3 maça taşımaya çalışacak.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçını Volkan Bayarslan yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa-Galatasaray muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes, Turgay, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Kasımpaşa: 7 Galatasaray: 22

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 22 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 71 golüne, Lacivert-Beyazlılar 36 golle yanıt verdi.

Son 2 maçta Paşa güldü

Geçen sezon ligin ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2 sona ererken, Nef Stadyumu’ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Öte yandan iki takım ayrıca bu sezon başında hazırlık maçında karşılaştı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Deplasmanda gol yemiyor

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 3 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar bu mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 2 gol atarken, kalesinde gol görmedi. Cim Bom, Antalyaspor ve Ümraniyespor’u 1-0 mağlup ederken, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kötü başladı toparlandı

Ev sahibi Kasımpaşa için sezon hiç de iyi başlamamıştı. Ligdeki ilk 3 maçında Başakşehir, Fenerbahçe ve Giresunspor'a mağlup olarak dibe demir atan Şenol Can'ın öğrencileri, son 2 haftada üst üste gelen galibiyetlerle rahat nefes aldı. Hatay ve Antalya'yı yenen Lacivert-Beyazlılar, alt sıralardan uzaklaştı. Hedef, Galatasaray karşısında da galip gelebilmek.

Abdülkerim yerine Emin

Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yerine, Gaziantep karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve kusursuza yakın bir oyun ortaya koyan 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. 11'de 3 yerli oyuncu kullanmak zorunda olan Buruk'un tercihini Emin, Yunus ve Kerem'den yana kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak sol bekte Aanholt'un yerine Kazımcan'ın görev alması ve Kerem ya da Emin'in yerine bir yabancı tercihi yapılması da seçenekler arasında.

Mata kadroda beklenmiyor

Galatasaray camiasındaki asıl merakla beklenen konulardan biri, Kasımpaşa maçının sonucu kadar, yeni transferlerin durumu olacak. Transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'a imza attıran Sarı-Kırmızılılar'da, hangi oyuncuların kadroda olacağı, soru işaretleri arasında. Okan hoca, yaz başından beri bireysel çalışan Mata'nın süreye ihtiyacı olduğunu açıklamıştı. Ancak diğer transferlerin büyük çoğunluğunun kulübedeki yerini alması bekleniyor.

Gol yükü Gomis'te

Ligde geride kalan5hafta itibarıyla Galatasaray kadrosunda Gomis'ten başka gol atan oyuncu yok. 3 kez fileleri havalandıran 37 yaşındaki santrforun, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında da ilk 11'de olması bekleniyor. Önceki gün antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan Seferovic'in oynayıp oynamayacağı bugünkü son kontrollerle netleşecek. İsviçreli golcü maça yetişse bile, Okan hocanın oyuncusunu ikinci yarıda sahaya süreceği tahmin ediliyor.

Icardi heyecanı

Galatasaray taraftarı dört gözle yeni transfer Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılı formayı giymesini bekliyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan Arjantinli yıldızın fiziksel açıdan hazır olmadığını, Okan Buruk bizzat açıklamıştı. Ancak oyuncunun en azından kulübede oturma ihtimali oldukça yüksek. Okan hocanın yardımcılarıyla yaptığı görüşmede, maçın erken kopması durumunda kısa sürede olsa Icardi'yi oynatmak istediği öğrenildi.