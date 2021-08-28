Süper Lig'de 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda sezona iyi başlangıç yapan Kasımpaşa ile karşılaşacak. Randers'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan ve oldukça formda olan Galatasaray Süper Lig'de 3'te 3 yapmak için rakibini mağlup etmek istiyor. Galatasaray'da Arda, Marcao ve Oğulcan dışında eksik bulunmuyor. Sarı-Kırmızılı takımda yeni transfer Morutan'ın lisansı çıktı. Fatih Terim görev verirse Morutan Kasımpaşa maçında oynayabilecek.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligdeki ilk iki maçında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek sezona iyi başlayan Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasını da kayıpsız geçmeye çalışacak. Kasımpaşa ise ligdeki ilk maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kalırken, ikinci maçında GZT Giresunspor'u mağlup ederek 4 puan topladı.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.

Morutan forma giyebilecek

Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Vasile Morutan, yarın görev verilmesi durumunda yeni takımıyla ilk maçını oyanayabilecek. Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki futbolcunun lisansı çıkarıldı.

Son 8 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde geçen sezonun son 6 haftası ile bu sezonun ilk 2 haftasında oynadığı müsabakaları kazanarak 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, ayrıca ligdeki son 11 maçında rakiplerine mağlup olmadı.

Kasımpaşa milli araya moralli girmek istiyor

Oynadığı ilk 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Kasımpaşa, Galatasaray'ı mağlup ederek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı takım, ikinci maçında ise GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etmişti. Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle yarın eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.



