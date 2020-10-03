Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor’u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor’a mağlup oldu.

İki takımın ilk 11'leri

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Etebo, Feghouli, Arda, Diagne

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç; Alan, Yusuf, Hajradinovic; Hodzic

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray ile Kasımpaşa 33. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21’ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig’de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.

Kasımpaşa’daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray’ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.