Sezona Sami Uğurlu ile başlayan Kasımpaşa, ilk 2 hafta 10 gol yiyip 0 çekince dümene Şenol Can'ı oturtmuştu. Şenol Can ilk maçında Giresunspor'a kaybetti ancak son 2 maçı gol yemeden 6 puanla geçmesini bildi... 6 puan kazanılan bu 2 maçın ortak noktası, ilk 11 tercihleriydi. Şenol Can, stoperde "Sadık Çiftpınar & Daniel Graovac" ikilisiyle oynadı. Bu ikilinin önünde Turgay Gemicibaşı forma giydi. Kanatlarda Mamadou Fall ve Bersant Celiba'ya görev verdi. Gole en yakın isim olarak Stephane Bahoken'i gördük. Basel'den gelen sol bek Raoul Petretta'nın bir sakatlığı söz konusu; durumu maç saati netleşecek. Kadroya transferin son 1-2 günü katılan Mickael Tirpan ve Fode Keita'nın kulübede maça başlaması bekleniyor.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İlk yarısı biterken 10 kişi kaldığı Gaziantep FK maçını 90+1'de Kitsiou'nun kendi kalesine attığı golle kazanan Galatasaray , 5 haftada 3. kez son 5 dakika içinde sahadan 3 puanla ayrılmış oldu. Transferin son gününde "KAP Şov" yapan sarı-kırmızılı ekip; kadrosuna Mauro Icardi (kiralık), Yusuf Demir, Milot Rashica (kiralık), Mathias Ross ve Juan Mata'yı kattı. Emre Akbaba ve Ömer Bayram bonservislerini alıp takımdan ayrıldı. Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama ve Oğulcan Çağlayan kiralık olarak gönderildi. Şimdi gözler Okan Buruk'ta; 8+3 kuralı çerçevesinde hangi oyuncular ilk 11'de olacak büyük merak konusu... Abdülkerim Bardakcı cezalı, Victor Nelsson'un savunma partneri olarak Emin Bayram'ı izleyeceğiz. Yeni transferlerin hemen ilk 11'de olması beklenmiyor; Rashica, Ross ve Yusuf Demir maç kadrosunda olacak. Gole en yakın isim, en azından ilk 11 olarak baktığımızda, Gaziantep FK maçında olduğu gibi yine Bafetimbi Gomis olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ü "2.5 ÜST" bitti. (5 maç - 15 gol)

- Kasımpaşa, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 7 maçın 5'ini kaybetti! (2 beraberlik)

- Galatasaray TD Okan Buruk, Kasımpaşa'ya karşı 5 farklı takımla 10 maça çıktı. (4G 2B 4M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %60'lık kesim geçen hafta son dakikada kazanan sarı-kırmızılı ekipten bu maçta da 3 puan bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.