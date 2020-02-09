Bu sezon bir kez daha teknik adam değişikliği yaşayan Kasımpaşa’da göreve Fuat Çapa geldi. Çapa, 9 sene aradan sonra lacivert beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Ligde şimdiye kadar 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak düşme hattında yer alan ekipte 4 oyuncu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Bu isimler cezalı Haris Hajradinovic ve sakatlıkları süren David Pavelka, Fode Koita ile Loret Sadiku. 3 aylık sakatlığı sona eren Yusuf Erdoğan ile yeni transfer Gerard Gohou büyük ihtimalle sahada olacaklar.

Hafta içi kupada çeyrek finalin ilk ayağına rotasyonlu kadrosuyla çıkan ve Alanyaspor karşısında 2-0 kaybeden Galatasaray, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkarmak arzusunda… Kayserispor’u 4-1’le rahat geçen sarı kırmızılılarda kart cezalısı Belhanda sahada olmayacakken, sakatlıkları süren Saracchi ile Falcao’nun da durumları maç öncesi belli olacak.

İSTATİSTİKLER NE SÖYLÜYOR?

• Galatasaray’ın son 6 lig maçı 2,5 Gol Üstü sonuçlandı.

• Galatasaray ligde son 4 maçında 4 galibiyet elde etti.

• Galatasaray ligde son 4 maçın ilk yarılarını önde bitirdi.

• Galatasaray rakibine karşı son 3 maçta kazandı.

• İki takım arasında Kasımpaşa’nın sahasında oynanan son 9 maçın 8’i 2,5 Gol Üstü bitti.

• Kasımpaşa ligde son 10 maçta 8 yenilgi aldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Canlı Bahis oynama imkanı bulunan karşılaşma öncesinde Misli.com üyelerinin %48’i bu maçta Galatasaray galibiyetinden yana tercihini yapmış durumdalar.

SÜPER LİG UZMANI ALİ NACİ KÜÇÜK NE DİYOR?

Lider Sivasspor’un 5 puan gerisinde bulunan Galatasaray için ligde her maç ‘final’ niteliği taşıyor. Hafta içinde yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkıp Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da, Kasımpaşa maçının önemi son derece büyük.

Çünkü ikinci yarı başlarken şampiyonluk hedefine ulaşabilmek adına Fatih Terim’in hedefi Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine puan kaybı yaşamadan gitmek idi. Ve Galatasaray ligde ikinci yarıya 3’te 3 yaparak başladı. Her ne kadar üst düzey bir oyun ortaya koyamasa da, Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına zor da olsa kazanmasını bekliyorum.



