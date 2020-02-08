Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, bugün Süper Lig’de yarasını sarmak için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa’ya konuk olacak olan Sarı- Kırmızılılar, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmanın hesapları içinde. Üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup eden Galatasaray, bugün de Kasımpaşa’yı devirerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor. Cim Bom bu mücadelenin ardından hafta içinde Alanya ile kupa rövanşına çıkacak, hafta sonunda ise sahasında Yeni Malatya’yı ağırlayacak. Aslan, Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisine kadar olan bu süreci kayıpsız atlatarak, en kritik viraj öncesi avantajı eline geçirmeyi planlıyor.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Galatasaray 11'ler...

Kasımpaşa (Muhtemel): Fatih, Tirpan, Brecka, Meriah, Haddadi, Tarkan, Aytaç, Quaresma, İlhan Depe, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano,Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Emre, Adem

Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 36 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamladı.

Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 16 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor’u mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Belhanda cezalı, Falcao sakat

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Younes Belhanda, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren Radamel Falcao da maç kadrosunda yer almıyor. Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi’nin kadroya alınıp alınmayacağı, karşılaşma saatine doğru netlik kazanacak. Sezonu kapatan Luyindama’nın kontratını donduran Sarı-Kırmızılılar’da, TFF listesine dahil edilmeyen Nagatomo da kadroda yer almıyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa 32. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 20’sini Galatasaray, 5’ini Kasımpaşa kazandı Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

Kasımpaşa’daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray’ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi. Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.