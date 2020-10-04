Kasımpaşa - Galatasaray maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Galatasaray'ı Yusuf Erdoğan'ın attığı şık golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa, bu sonuçla evinde 2'de 2 yaparken puanını 6'ye yükseltti. İlk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ile geçen Galatasaray ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ve Rangers maçları sonrası ise 3. resmî maçından da galibiyet alamamış oldu.





MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

2. dakikada Galatasaray'da Arda Turan, ceza sahası sol çaprazından şansını denedi fakat top auta gitti.

5. dakikada Galatasaray'da Emre Taşdemir, Alan'ın topunda kritik bir müdahale yaptı. Sonrasında Hadergjonaj'ın yaptığı orta auta gitti.

Etebo'dan kritik müdahale

9. dakikada Tirpan'ın uzun pasında sol kanatta Hajradinovic topla buluştu. Onun Yusuf Erdoğan'a bıraktığı topta Yusuf, çizgiden ortasını yaparken Fatih topu çıkardı. Alan'ın önünde kalan topta Brezilyalı oyuncu tam vuruşunu yapacakken Etebo çok kritik şekilde topa yaptığı müdahale ile gol şansını engelledi.

Diagne karşı karşıya...

12. dakikada Galatasaray'da Taylan'ın pasında Diagne, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Diagne'nin sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı etkisiz vuruşu, Ramazan'da kaldı.

14. dakikada Galatasaray'da Etebo, topla çıkarken yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncuların aldığı topta Hajradinovic, sağ kanattaki Hodzic'i gördü. Hodzic'in ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı etkisiz vuruş, kaleci Fatih'te kaldı.

16. dakikada Tirpan'ın uzun pasında sol kanatta topla vuruşan Yusuf Erdoğan'ın ortası kaleci Fatih'te kaldı.

Kasımpaşa'nın golü VAR'dan döndü!

20. dakikada Hajradinovic'in pasında Yusuf Erdoğan savunma arkasına sarktı. Yusuf Erdoğan'ın Fatih'in üzerinden aşırttığı top, direkten dönerken kendi topunu tamamlayarak golü buldu fakat pozisyonun tamamlanması sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Uzun süren VAR incelemesi sonrası ise golden önceki pozisyonda Diagne'ye faul yapıldığı kararı verildi ve gol iptal oldu.

32. dakikada Kasımpaşa savunması kaleci Ramazan'a döndü. Ramazan'ın pası ise Arda'ya çarptı ve büyük bir tehlike oluşabilecekken Ramazan yine topu kontrol etti.

34. dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin tehlikeli noktaya yaptığı ortada Arda Turan'dan önce Hadergjonaj araya girerek topu kornere yolladı.

34. dakikada kullanılan kornerde Belhanda'nın ortasına Taylan'ın yaptığı kafa vuruşu, Ramazan'da kaldı.

35. dakikada Kasımpaşa kornerinde Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa uzak mesafeden Alan'ın yaptığı etkili vuruş, yandan dışarı gitti.

Etebo'dan bir müdahale daha

40. dakikada Kasımpaşa'nın atağı hızlı gelişti. Hodzic, Galatasaray ceza sahasına girerken topu sağındaki Hajradinovic'e bıraktı. Hajradinovic bir kez daha penaltı noktasında uygun durumdaki Hodzic'e dönmek isterken Etebo araya girdi. Sonrasında ise Etebo topla tüm sahayaı geçerek hücuma çıktı. Pası Feghouli'nin arkasına düşünce atak sona erdi.

Kasımpaşa gole yaklaştı

42. dakikada Kasımpaşa çok etkili geldi. Yusuf'un sol kanattan içeri girerek çevirdiği topta Hajradinovic dokundu ve Aytaç, önünde kalan topa sert bir vuruş yaparken Fatih topu kornere çeldi.

Kasımpaşa'dan bir büyük tehlike daha!

45. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Fatih boşa çıktı. Arka direkte topla buluşan Tarkan'ın kontrol ederek yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Yusuf Erdoğan'dan muhteşem gol!

GOL | 45+2. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, çok şık bir gole imza attı. Aytaç'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, içeri kat ederek ceza sahası dışından sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaptı ve ağlara giden topla takımını öne geçirdi: 1-0.





İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı öncesi Galatasaray'dan 3 değişiklik

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da ikinci yarı öncesi Belhanda, Feghouli ve Arda Turan oyundan çıkarlarken Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao oyuna girdiler.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

55. dakikada Galatasaray'da sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, ceza sahasına sert bir orta yaparken Tarkan, topu kornere yolladı.

58. dakikada Marcao'nun harika pasında savunma arkasına sarkan Falcao, rakibinden topu çok iyi şekilde kurtarmasına rağmen yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Kasımpaşa'da 62. dakikada Alan'ın yerine Varga oyuna girdi.

64. dakikada Babel'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Falcao'nun şutu, farklı şekilde dışarı gitti.

Koita bu sezon ilk kez...

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Kasımpaşa'da Hodzic ve Hajradinovic çıkarlarken Sadiku ve Fode Koita oyuna girdiler. Koita, bu sezon ilk kez Kasımpaşa formasıyla süre aldı.

72. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruş çıkarırken Ramazan gole izin vermedi.

72. dakikada Babel'in şutunun devamında taca çıkan top sonrası Babel ortasını yaptı. Ön direkt Diagne'nin kafa vuruşu Ramazan'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Galatasaray'da Emre Taşdemir'in yerine Martin Linnes oyuna girdi.

SARI KART | 79. dakikada Kasımpaşa'da kaleci Ramazan Köse, aut atışında zaman geçirdiği gerekçesiyle maçtaki ilk sarı kartı gördü.

80. dakikada Taylan'ın savunma arkasına attığı topa Falcao dokunamadı ve top Ramazan'da kaldı.

82. dakikada Kasımpaşa, Koita ile hızlı geldi fakat arkadaşlarını göremeyen Koita, Galatasaray savunmasına takıldı.

83. dakikada Galatasaray'da Babel'in şutu, Kasımpaşa savunmasına çarparken sonrasında Diagne'nin yaptığı etkisiz kafa vuruşu kalecide kaldı.

SARI KART | 85. dakikada Kasımpaşa'da etkili gelen Varga, Luyindama'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ceza sahası dışındaki pozisyon sonrası Luyindama sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 86. dakikada Kasımpaşa'da tek golün sahibi Yusuf'un yerine Pavelka oyuna girdi.

87. dakikada kazanılan serbest vuruşta Aytaç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşu ön direkte Fatih çıkardı.

87. dakikada bu kez savunma arkasına atılan topta Koita, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaparken Fatih ayağıyla topu çıkardı.

90+1. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun kafa vuruşu kaleye paralel gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Futbol: Süper Lig - Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest,

Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan (Dk. 62 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Pavelka),

Hajradinovic (Dk. 67 Sadiku), Hodzic (Dk. 67 Koita)

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre

Taşdemir (Dk. 74 Linnes), Taylan Antalyalı (Dk. 89 Donk), Etebo, Belhanda (Dk. 46

Emre Kılınç), Feghouli (Dk. 46 Babel), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), Diagne

Gol: Dk. 45 2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 79 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 85 Luyindama

(Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11’de 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içi İskoçya’nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, milli maç için verilecek ara öncesinde Kasımpaşa ile karşılaştı.

Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına takımını Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ilk 11’i ile çıkardı.

Teknik direktör Fatih Terim, Rangers müsabakasına ilk 11’de başlayan 4 futbolcuya Kasımpaşa karşısında görev vermedi. Rangers mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer alan Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao, yedekler arasında bekledi. Bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Etebo, Arda Turan ve Diagne sahaya çıktı.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde bu 4 futbolcunun haricinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Ömer Bayram yer aldı.

- Fatih Öztürk eski takımına karşı

Galatasaray’ın file bekçisi Fatih Öztürk, ilk kez eski takımı Kasımpaşa’ya karşı forma giydi.

Sarı-kırmızılı takıma sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, müsabakaya ilk 11’de başladı.

- Kerem Aktürkoğlu, maç kadrosunda

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Anagold 24Erzincanspor ile sözleşmesi sona ermesi sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Kasımpaşa müsabakasında yedekler arasında görev bekledi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden Etebo, ilk kez bir Süper Lig maçına 11’de başladı. İngiltere’nin Stoke City takımından kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu, ligdeki Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sonradan oyuna girmişti.

- Başkan Mustafa Cengiz tribünde

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı statta izledi.

Geçen aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Cengiz’e ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve bazı yöneticiler eşlik etti.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez de protokol tribününde yer aldı.

- Kasımpaşa’da da 4 değişiklik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son lig maçına göre 4 değişiklik yaptı.

Lacivert-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasına Ramazan Köse, Oussama Hadadi, Mickael Sylvain Tirpan, Julian Marc Jeanvier, Florent Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Alan Lima Carius, Yusuf Erdoğan, Haris Hajradinovic, Armin Hodzic 11’i ile çıktı.

Ligde 1-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında ilk 11’de oynayan Loret Sadiku, David Pavelka, Kevin Varga ve Tomas Brecka yedeğe çekilirken, bu oyuncuların yerine Hadadi, Jeanvier, Tirpan ve Hodzic görev aldı.

- Hodzic, ilk maçına çıktı

Kasımpaşa’da yeni transfer Armin Hodzic ilk maçına çıktı.

Transfer edildiği gün içinde açıklanan ve lisansı bugün çıkarılan Bosna Hersekli santrfor, Galatasaray karşılaşmasına ilk 11’de başladı.