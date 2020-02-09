Kasımpaşa – Galatasaray canlı izle (GS – Kasımpaşa canlı yayın)

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Alanyaspor yenilgisiyle sarsılan Galatasaray, bugün Süper Lig’de yarasını sarmak için sahaya çıktı. Kasımpaşa’ya konuk olan Sarı- Kırmızılılar, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmanın hesapları içinde.

Üst üste Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor’u mağlup eden Galatasaray, bugün de Kasımpaşa’yı devirerek şampiyonluk yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Maçın henüz başında 4. dakikada sakatlık sorunu yaşayan Saracchi oyundan çıkarken Martin Linnes, oyuna giren isim oldu.

GOL | 7. dakikada Mariano'nun savunma arkasına attığı topta Emre Akbaba hareketlendi. Topu ceza sahası sağ çizgisinde Emre Akbaba, topu Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun çizgiden yaptığı vuruş Meriah'a çarparak ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada Kasımpaşa'da Ndongala'nın ortasında Mame Thiam'ın kafası yandan dışarı gitti.

PENALTI | 21. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde Emre Akbaba'nın volesinde top, Hadergjonaj'ın eline çarptı ve Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi.

SARI KART | 21. dakikada penaltı pozisyonu sonucunda Hadergjonaj, sarı kart gördü.

GOL | 22. dakikada Galatasaray'da Adem Büyük, penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

29. dakikada Galatasaray, sol kanattan etkili geldi. Linnes, Ömer Bayram ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden topu kurtarıp vuruşunu yaptı ama top yandan dışarı gitti.

33. dakikada Galatasaray'da Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşu dışarı gitti.

GOL | 41. dakikada Galatasaray'da sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortada Adem Büyük, ceza sahası içinde topla buluştu. Rakibinden kurtulan Adem, topu ağlara gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonucunda ise pozisyonda ofsayt olmadığı belirlenerek skor 3-0'a geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

50. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta, savunmadan sekip ceza sahası dışına açılırken Haddadi'nin gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 58. dakikada Kasımpaşa'da Quaresma'nın yerine İlhan Depe oyuna giren isim oldu.

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Kasımpaşa - Galatasaray 11'ler...

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano,Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Emre, Adem

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 36 puanla 20. haftayı 6. sırada tamamladı.

Kasımpaşa ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 16 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray, 1-0’lık skorla kazanmıştı.

Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor’u mağlup etti. Galatasaray, Kasımpaşa maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Belhanda cezalı, Falcao sakat

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Younes Belhanda, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren Radamel Falcao da maç kadrosunda yer almıyor. Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi’nin kadroya alınıp alınmayacağı, karşılaşma saatine doğru netlik kazanacak. Sezonu kapatan Luyindama’nın kontratını donduran Sarı-Kırmızılılar’da, TFF listesine dahil edilmeyen Nagatomo da kadroda yer almıyor.

Galatasaray ile Kasımpaşa 32. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 20’sini Galatasaray, 5’ini Kasımpaşa kazandı Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 31 lig maçından 20’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 63 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi Galatasaray 1-0 kazandı.

Kasımpaşa’daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda daha önce 9 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray’ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 5 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 20 golle yanıt verdi. Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.



