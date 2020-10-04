Mehmet Altıparmak'la sezona başlayan Kasımpaşa, deplasmanda oynadığı 2 maçı da 1-0 kaybetmesine rağmen iç sahada Rizespor'u 2-0 yenmişti. Fode Koita ve Gerard Gohou bir kez daha kadroda yok, Anıl Koç'un cezası sürüyor. Solda Macar Kevin Varga'yı, hücumun en ilerisinde ise Brezilyalı Alan Lima Carius'u izleyeceğiz.

Rangers'a Glasgow'da 2-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray'da Arda Turan iyileşti. Uzun süredir sakat olan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın oynamayacağı maçta Marcelo Saracchi'nin durumu ise karşılaşma öncesi netleşecek. Süper Lig'de ilk 3 maç sonunda 5 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören Fatih Terim'in öğrencileri, Kasımpaşa karşısında kazanırsa haftayı lider bitirebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 4 lig maçını Galatasaray kazandı. (4 maç - 12 gol)

- Kasımpaşa iç sahada oynadığı son 8 lig maçından 7 galibiyet çıkarttı, hiç kaybetmedi! (1 beraberlik)

- Galatasaray deplasmanda oynadığı 7 lig maçından sadece 1'ini kazanabildi. (3 beraberlik - 3 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray Kazanır" oldu! %56'lık kesim Avrupa'dan elenip Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılarının 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK NE DİYOR?

Rangers deplasmanında 2-1 mağlup olan ve Avrupa’ya veda eden Galatasaray’ı elbette bu skor olumsuz etkiledi. Fatih Terim’in istediği ayrılıklar da, beklediği takviyeler de gerçekleşmedi. Aynı zamanda Galatasaray’ın fizik olarak da yıprandığını göz önüne almak gerekli. Cuma günü sabaha karşı İstanbul’a varan sarı kırmızılılar bu maça tek bir taktik antrenmanı ile çıkacaklar. Kasımpaşa sürprize imza atabilir. Ancak bülteni incelediğimizde bana göre 3.5 alt tercihi daha mantıklı ve garanti duruyor.