Kasımpaşa - Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyorlar. Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’in ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı. Kasımpaşa ise ligde yaşadığı bir galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda 3 puan elde etti. Lacivert-beyazlı takım, çıktığı maçlarda Çaykur Rizespor’u yenerken, Hes Kablo Kayserispor ve Atakaş Hatayspor’a mağlup oldu.

Maç başladı.

2. dakikada Galatasaray'da Arda Turan, ceza sahası sol çaprazından şansını denedi fakat top auta gitti.

5. dakikada Galatasaray'da Emre Taşdemir, Alan'ın topunda kritik bir müdahale yaptı. Sonrasında Hadergjonaj'ın yaptığı orta auta gitti.

Etebo'dan kritik müdahale

9. dakikada Tirpan'ın uzun pasında sol kanatta Hajradinovic topla buluştu. Onun Yusuf Erdoğan'a bıraktığı topta Yusuf, çizgiden ortasını yaparken Fatih topu çıkardı. Alan'ın önünde kalan topta Brezilyalı oyuncu tam vuruşunu yapacakken Etebo çok kritik şekilde topa yaptığı müdahale ile gol şansını engelledi.

Diagne karşı karşıya...

12. dakikada Galatasaray'da Taylan'ın pasında Diagne, kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Diagne'nin sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı etkisiz vuruşu, Ramazan'da kaldı.

14. dakikada Galatasaray'da Etebo, topla çıkarken yerde kaldı. Kasımpaşalı oyuncuların aldığı topta Hajradinovic, sağ kanattaki Hodzic'i gördü. Hodzic'in ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı etkisiz vuruş, kaleci Fatih'te kaldı.

16. dakikada Tirpan'ın uzun pasında sol kanatta topla vuruşan Yusuf Erdoğan'ın ortası kaleci Fatih'te kaldı.

Kasımpaşa'nın golü VAR'dan döndü!

20. dakikada Hajradinovic'in pasında Yusuf Erdoğan savunma arkasına sarktı. Yusuf Erdoğan'ın Fatih'in üzerinden aşırttığı top, direkten dönerken kendi topunu tamamlayarak golü buldu fakat pozisyonun tamamlanması sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Uzun süren VAR incelemesi sonrası ise golden önceki pozisyonda Diagne'ye faul yapıldığı kararı verildi ve gol iptal oldu.

32. dakikada Kasımpaşa savunması kaleci Ramazan'a döndü. Ramazan'ın pası ise Arda'ya çarptı ve büyük bir tehlike oluşabilecekken Ramazan yine topu kontrol etti.

34. dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin tehlikeli noktaya yaptığı ortada Arda Turan'dan önce Hadergjonaj araya girerek topu kornere yolladı.

34. dakikada kullanılan kornerde Belhanda'nın ortasına Taylan'ın yaptığı kafa vuruşu, Ramazan'da kaldı.

35. dakikada Kasımpaşa kornerinde Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı topa uzak mesafeden Alan'ın yaptığı etkili vuruş, yandan dışarı gitti.

Etebo'dan bir müdahale daha

40. dakikada Kasımpaşa'nın atağı hızlı gelişti. Hodzic, Galatasaray ceza sahasına girerken topu sağındaki Hajradinovic'e bıraktı. Hajradinovic bir kez daha penaltı noktasında uygun durumdaki Hodzic'e dönmek isterken Etebo araya girdi. Sonrasında ise Etebo topla tüm sahayaı geçerek hücuma çıktı. Pası Feghouli'nin arkasına düşünce atak sona erdi.

Kasımpaşa gole yaklaştı

42. dakikada Kasımpaşa çok etkili geldi. Yusuf'un sol kanattan içeri girerek çevirdiği topta Hajradinovic dokundu ve Aytaç, önünde kalan topa sert bir vuruş yaparken Fatih topu kornere çeldi.

Kasımpaşa'dan bir büyük tehlike daha!

45. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Fatih boşa çıktı. Arka direkte topla buluşan Tarkan'ın kontrol ederek yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Yusuf Erdoğan'dan muhteşem gol!

GOL | 45+2. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan, çok şık bir gole imza attı. Aytaç'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan, içeri kat ederek ceza sahası dışından sol ayağıyla müthiş bir vuruş yaptı ve ağlara giden topla takımını öne geçirdi: 1-0.

İlk yarı sona erdi.

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İki takımın ilk 11'leri

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Etebo, Feghouli, Arda, Diagne

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç; Alan, Yusuf, Hajradinovic; Hodzic

MAÇ ÖNCESİ NOTLARI

Galatasaray ile Kasımpaşa 33. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21’ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig’de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.

Kasımpaşa’daki maçlar

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig’de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray’ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.