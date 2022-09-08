Kasımpaşa, Fode Koita transferini açıkladı

Transferin son gününde Süper Lig ekiplerinden hamleler art arda gelmeye devam ediyor. Bu sezon lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Kasımpaşa da kadrosunu güçlendirmek isteyen ekiplerdendi.

İstanbul ekibi Trabzonspor 'dan Fode Koita'yı kadrosuna kattığını açıkladı. 31 yaşındaki golcü futbolcu böylece eski takımına geri dönmüş oldu.

Kasımpaşa'dan Fode Koita için ise "Kaldığımız yerden devam! Kasımpaşamıza hoş geldin Koita" ifadeleri kullanıldı.

Geri döndü

Fode Koita, 2016-2021 yıllarında da Kasımpaşa'da forma giymişti. Gineli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen sezon başında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Koita, bordo-mavili takımda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta bir gole imza attı.



