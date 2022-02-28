Süper Lig 'in 27. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Oyunun tamamen hakiminin kendileri olduğunu vurgulayan Uğurlu, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı performansı nedeniyle tebrik etti, ''Altay Bayındır'ı tebrik ederim. Çok iyi bir maç çıkardı ve maçı Fenerbahçe için aldı.'' dedi.

'VAR'a gidiyorsan ve vermiyorsan burada bir art niyet arıyorum'

Fenerbahçe'nin 90+1'de Szalai ile bulduğu gol pozisyonunda oyuncusuna faul yapıldığını düşünen Uğurlu, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi, ''VAR'a gidiyorsan ve vermiyorsan burada bir art niyet arıyorum! Hakemlerin sonucunu tayin ettiği maçlar izliyorsak, o zaman bize gerek yok! Oyunun genelinde daha çok oynamaya çalışan Kasımpaşa'ydı.'' dedi ve ekledi:

'İzin verirlerse çok alt sıralarda kalacak gibi gözükmüyoruz'

''Kasımpaşa'nın çok güçlü bir oyunu var. Kasımpaşa'yı küme düşürmeye kolay kolay kimsenin gücü yetmez. İzin verirlerse çok alt sıralarda kalacak gibi gözükmüyoruz. Çok ciddi, kaliteli oyunlar oynuyoruz. Önü kesilmeye çalışılan bir Kasımpaşa takımı görüyorum ben. Yine söylüyorum, Fenerbahçe'nin 2. golünde bir hakem VAR'a gitmiyorsa, ya da gidip vermiyorsa, ciddi bir art niyet arıyoruz.''

'Fenerbahçe bugün zamana oynadı'

''Fenerbahçe, bizi yenebilir. Biz de Fenerbahçe'yi yenebiliriz. Bu gücümüz var ama hakemler sonucu belirliyorsa, o zaman bize gerek yok. Fenerbahçe bugün zamana oynadı. Yerden kalkmadılar ve oyunu geç başlattılar. Hakem de buna izin verdi.''







