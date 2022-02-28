Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı son dakika gelişmeleri

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu, ligin 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçın 11'inde 2 değişiklik yaptı. Uğurlu, Fenerbahçe mücadelesine Donk'un yerine Tarkan, Aabid'in yerine ise Hajradinovic'e görev verdi. Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11'le çıktı: "Ertuğrul, Spajic, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut."

KASIMPAŞA'DA 2 EKSİK

Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde 2 futbolcu takımını yalnız bıraktı. Lacivert-beyazlı ekipte Jeffrey Bruma ile Sakıb Aytaç, sakatlıkları sebebiyle görev alamadı.

FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag maçının 11'ine göre 7 değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa karşılaşmasında orta saha ve hücum hattı tamamen değişti. Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maça göre; Tisserand'ın yerine Kim Min-jae, Mert Hakan'ın yerine Zajc, Sosa'nın yerine Crespo, Valencia'nın yerine İrfan Can, Pelkas'ın yerine Arda Güler, Ferdi'nin yerine Rossi, Serdar Dursun'un yerine Berisha görev aldı. Kartal, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Altay, Osai-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Berisha."

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmana 4 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil, karşılaşmada görev alamadı.

İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'de yer aldı. İrfan Can, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan 2 maç, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor, ligde ise GZT Giresunspor ve Hatayspor müsabakalarında forma giyememişti.

Milli futbolcu, 5 maçın ardından Kasımpaşa karşılaşmasında yeniden 11'de görev aldı.

ÇAĞTAY YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'de genç sol bek Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı mücadeleye yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte ligde en son olarak Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan Çağtay, Slavia Prag mücadelesinde ise forma giyememişti. (DHA)