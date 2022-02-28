Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe , Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'ne Slavia Prag karşısında aldığı mağlubiyetler sonrasında veda eden sarı lacivertliler, lig maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Kanarya'da Luiz Gustavo, Filip Novak ve Slavia Prag maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu yer almayacak. Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil'in durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Kasımpaşa'da ise savunma oyuncusu Jeffrey Bruma sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Aabid, Eyseric, Fall, Mabil, Umut

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Çağtay, Mert Hakan, Crespo, İrfan, Arda, Valencia, Serdar Dursun

İrfan Can sınırda dönüyor

İrfan Can Kahveci, Başakşehir ile 5 Şubat’ta oynanan maçta sakatlanmıştı. Milli yıldız bu nedenle ligde Giresun ve Hatayspor ile Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag ile oynanan ilk karşılaşmalarını kaçırmış, rövanşta yedek oturmuştu. İrfan, bugün formasına kavuşmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal’ın öğrencisini Kasımpaşa karşısında ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor. Ancak başarılı orta saha oyuncusu ceza sınırında. İrfan Can, bugün oynayıp sarı kart görmesi halinde önümüzdeki haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

3 yıldız yok, Mesut belirsiz

Son haftalarda sakatlıklardan en çok çeken takımların başında gelen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına da önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Luiz Gustavo ve Filip Novak, bu akşam da görev yapamayacak. Slavia Prag rövanşında kasığından sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, eksikler listesine eklenen son isim olmuştu. Belindeki sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Mesun Özil’in Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte dönmesi bekleniyordu. Ancak son dönemde yeniden ağrıları artan dünyaca ünlü yıldızın durumu maç saatinde belli olacak.

Kasımpaşa’da sarı alarm

Lacivert-Beyazlılar, ligde son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak ateş hattına yaklaştı. Kasımpaşa, Fenerbahçe’yi yenerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi ekipte stoper Jeffrey Bruma ile sol bek Sakıb Aytaç’ın sakatlıkları bulunuyor. Paşa’da ayrıca sarı kart alarmı verilmiş durumda. Paşa’nın en skorer ismi Umut Bozok’un yanı sıra Royane Aabid, Doğucan Haspolat ve Ben Ouanes, bugün kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Mete Kalkavan’la ikinci maç

Mete Kalkavan, bu sezon Fenerbahçe’nin ikinci kez lig maçında düdük çalacak. Kalkavan, daha önce ligin ilk yarısında Göztepe ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren maçı yönetmiş ve Filip Novak’a kırmızı kart göstermişti. Fenerbahçe, Mete Kalkavan’ın düdük çaldığı toplam 25 mücadelede ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 65 sarı ve 3 kırmızı kart çıktı. Tecrübeli hakem bu sezon Kasımpaşa’nın ise Trabzon’a 1-0 yenildiği ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda görev yaptı.