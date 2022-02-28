Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla Süper Lig 'in 27. haftası sona erecek. Süper Lig Ahmet Çalık sezonu'nda son 2 hafta maçını kazanan Fenerbahçe, ligde son 4 maçında galibiyet alamayan Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Kasımpaşa, 29 puan -2 averaj ile 15. sırada yer alırken Fenerbahçe, 43 puan 10 averaj ile 6. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, son lig maçında Konyaspor ile 4-4 berabere kalırken sezonun en eğlenceli maçlarından birine imza attı. Kasımpaşa için savunma yapmak hiçbir zaman onların güçlü noktası olmazken Fenerbahçe karşısında da rakiplerine çok sayıda şans vermelerini bekleyebiliriz.

Fenerbahçe, son lig mücadelesinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu galibiyet genel performansa yansımadı ve takım, Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a karşı sergilediği futbolla Avrupa kupasına veda etti.

Mücadelede iki tarafında gol atmasını bekleyebiliriz.