Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 2-1 yenerken puanını 43’e yükseltmişti. Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor’a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmişti. Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu’ndan yoksun çıkacak. Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Serdar Aziz’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Tecrübeli stoper, Trabzonspor maçında sakatlanmış ve yerini Jailson’a bırakmıştı. Serdar Aziz’in durumu, maç saatinde belli olacak. İkinci yarıda yeni bir takım oluşturan ve teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde iyi bir performans sergileyen Kasımpaşa, sahasında 3 puan alması halinde Fenerbahçe karşısında 14 maçlık galibiyet hasretine son verecek.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Ozan Tufan, Gustavo, Zajc, Deniz, Rodrigues, Vedat Muriç

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 34. randevuda

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 34. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 33 maçtan 26’sını Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 81 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Kasımpaşa 14 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0’lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 14 maçtan 12’sini yitirdi, 2’sinde berabere kaldı.

Kasımpaşa’daki maçlar

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Fenerbahçe’yi 9. kez ağırlayacak.

İki takım arasında Kasımpaşa’daki statta oynanan tamamı Süper Lig’deki 8 müsabakadan 7’sini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı.

Deplasmandaki son 6 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa’da toplam 20 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 7 gol gördü.

Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 3-1 kazandı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1’lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa’nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1’lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy’de yapılan ve Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013’te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup’ta hem de Final Grubu’nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa’nın 14 maçta golü yok

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 33 maçın 14’ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 19 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

Kasımpaşa, şimdilik rahat bir nefes aldı

Ev sahibi ekip, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta topladığı 13 puanla kendini düşme hattının dışına attı. Devre arasında savunma hattını tamamen değiştiren, orta saha ve hücum hattında da nokta atışlar yapan lacivert-beyazlılar, teknik direktör Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Bu iki maçın ardından tamamen çehre değiştiren Çapa ve öğrencileri, 5 maçta 13 puan topladı. İç sahada Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe, deplasmanda ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor ile ise deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Kendisi gibi ligin alt sıralarında olan rakiplerine karşı başarılı sonuçlar elde eden Kasımpaşa, şimdilik rahat bir nefes aldı.

Paşa'da eksik yok

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Son olarak, uzun süredir sakat olan Lorient Sadiku ve Tomas Brecka hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Tam kadro hazırlıklarına devam eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa'nın da eli güçlendi. Tecrübeli teknik adamın son haftalarda başarılı sonuçlar alan takımı, Fenerbahçe karşısında bozması beklenmiyor.

Gol silahları Mame Thiam ve Fode Koita

Lacivert-beyazlıların, Fenerbahçe maçındaki en büyük kozları takımın golcüleri Mame Thiam ve Fode Koita olacak. Thiam, son Yeni Malatyaspor karşısında attığı 2 golle takımına sezonun en kritik 3 puanlarından birini getirdi. Bu sezon görev aldığı Süper Lig maçlarında 8 gol atan Senegalli, takımın en golcü ismi durumunda. Kasımpaşa'nın diğer bir kozu ise Fode Koita olacak. Teknik direktör Çapa'nın takımın başına geçmesiyle performansı yükselen Gineli hücumcu, attığı kritik gollerle takımına katkı sağlıyor. Koita, Süper Lig'de 19 maçta görev alırken; 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

4 isim sarı kart sınırında

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Fatih Öztürk, savunma oyuncuları Oussama Haddadi, Mickael Tirpan ve Zvonimir Sarlija; Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.