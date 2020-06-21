Salgın arası öncesinde Kayserispor ile Göztepe'yi deviren Kasımpaşa, ara sonrası da Malatya deplasmanından 3 puanla dönmeyi başardı ve kendini düşme hattının üzerine attı. Çok uzun süredir sakat olan David Pavelka da geçtiğimiz hafta son bölümde süre aldı, takımda önemli bir eksik kalmadı. Ricardo Quaresma, Haris Hajradinovic fit durumda. TD Fuat Çapa, elindeki alternatifleri dinlendirerek oynattı. Dieumerci Ndongala ve Yusuf Erdoğan geçtiğimiz hafta sonradan oyuna dahil oldu. Aynı şekilde Tarkan Serbest de kenardan geldi...

Fenerbahçe ise Kayserispor'u geriden gelip devirmenin moraliyle Trabzonspor (kupa yarı final rövanş) maçına çıktı ancak bordo-mavililer 3-1 kazanıp sarı-lacivertlileri saf dışı bırakmayı başardı. Kasımpaşa maçı öncesi cezası düşen Ozan Tufan yeniden kadroda, kupa maçında kenardayken çift sarı kartla oyundan atılan Emre Belözoğlu ise cezalı. Takımla son antrenmanda birlikte çalışan ve kendini deneyen Serdar Aziz, maç kadrosuna alınmadı. Serdar Aziz olmadığı için stoper performansı çok tartışılan Jailson'u yeniden o bölgede izleyebiliriz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Eylül 2012'den bu yana yenemiyor. (14 maç - 2 beraberlik - 12 mağlubiyet)

- Fenerbahçe bu sezon Vedat Muriqi'nin gol attığı 12 lig maçından 34 puan çıkarttı! (11 galibiyet - 1 beraberlik)

- Fenerbahçe son 8 resmi maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %46'lık kesim kupadan elenen sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla ayrılacağını düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

CAN TONGO’NUN YORUMU

Kasımpaşa verilen arada çok iyi hazırlandığını söyleyebilirim. Fizik kondisyon durumları gayet iyi durumda. Malatya karşısında da geri düşmelerine rağmen 2-1 kazanmayı başardılar. Fenerbahçe ise Trabzon maçından sonra moralsiz. Karşılıklı goller en güvenilir tercih olarak gözüküyor.