Süper Lig 'in 2. haftasının kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe 'yi konuk etti. Ev sahibi Kasımpaşa 16. dakikada Hasan Emre Yeşilyurt'un gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalırken, Fenerbahçe sahadan 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Sarı Lacivertliler, gol olarak yağdığı maçta sahadan farklı galibiyetle ayrılarak taraftarlarının yüzünü güldürmeyi başardı. Mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını ise yazarımız Deniz Çoban yorumladı. İşte pozisyonlar ve o değerlendirmeleri...

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe oldu ve 8. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, pasında savunma arkasına sarkan Joshua King'e aktardı. Kaleciyi geçen Joshua King topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından Fenerbahçe etkinliğini sürdürdü.









'Hakemin bariz gol şansı yorumunu eleştiremeyiz'

16. dakikada Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt doğrudan kırmızı kart gördü. Altay Bayındır'ın uzun pasında savunma arkasına sarmak isteyen Enner Valencia, Hasan Emre Yeşilyurt'un müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından maçın hakemi kırmızı kartına başvurdu. Bu pozisyonla ilgili olarak Deniz Çoban, "Skor olarak rahat geçen maçta hakemler kritik kararlar vermek zorunda kaldı. 15’te Kasımpaşa golünün ofsayt gerekçesiyle iptali doğruydu. 16’da Hasan Emre, Valencia’yı düşürünce “bariz gol şansını önlemekten” kırmızı kart gördü. Valencia’nın henüz top kontrolünde değildi ancak, topu kontrol etme olasılığı yüksekti. Dolayısıyla hakemin “bariz gol şansı” yorumu ve kırmızı kart tercihini eleştiremeyiz." ifadelerini kullandı.

'İzlemeye gerek yoktu'

Maçta dakikalar 23'ü gösterdiğinde ilginç bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe'de Miha Zajc ceza sahası içerisinde, Joshua King'den aldığı pasla şutunu çekti. Pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediği yönünde tartışmalar yaşanırken VAR kontrolü gerçekleşti. Pozisyonu izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan öncesinde el olduğu gerekçesi ile golü geçerli saymadı. Bu pozisyonu köşe yazısında değerledniren tecrübeli hakem hocası, "23’te Fenerbahçe hücumunda top gol çizgisini geçti. Yardımcı hakem tespit edemedi. VAR devreye girdi. Top çizgiyi geçmişti ama öncesinde Zajc’ın elle oynadığı tespitiyle gol kararı verilmedi.İptal doğruydu ama top Zajc’ın eline çarptıktan hemen sonra gol olmuştu. Protokole göre saha kenarında izlenmeye gerek olmadan VAR uyarısıyla gol direkt iptal edilmeliydi." sözlerini sarf etti.

'İki pozisyon da aynı'

Mücadelenin en tartışmalı pozisyonlarından biri de 42. dakikada yaşandı. Kasımpaşa'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun bir benzeri de Fenerbahçe ceza sahasının hemen önünde yaşandı. Bu konuyla ilgili olarak Deniz Çoban'ın yorumu ise "42’de Ferdi ceza sahası hemen önünde Hajradinovic’i düşürünce sarı kart gördü. Bu pozisyon Hasan Emre’nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla neredeyse aynıydı. Oyuncunun top kontrolü yoktu ama kontrol olasılığı yüksekti. Burada hakemin sarı kart yerine kırmızı kartını kullanması aynı maçta standart karar açısından daha doğru olurdu." oldu.







