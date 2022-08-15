Fenerbahçe , ligde Kadıköy’deki 3-3’lük şok Ümraniye beraberliğiyle başlamıştı. Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa deplasmanında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Jesus’un kadroda yine rotasyona gitme ihtimali yüksek. Fenerbahçe için sezon pek de iyi başlamadı. Önce Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi’ne havlu atıldı. Ardından tarihinde ilk kez Süper Lig ’de mücadele eden Ümraniyespor ile Kadıköy’de, Berisha’nın 90+2’de attığı golle 1 puan kurtarıldı. Sarı- Lacivertliler bir an önce toparlanıp galibiyet serisi başlatmak istiyor. Birçok önemli oyuncusunu kaybeden, sezona 4-0’lık Başakşehir yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa gibi bir rakip, bu yolda ilk adımı atmak için ideal gözüküyor.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bu akşam saat 21.45'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Petretta, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Fall, Ben Ouanes, Bahuken

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi (Alioski), Arao, Crespo, Emre Mor, Arda (Rossi), S.Dursun, Valencia

Arda 11’de olabilir

Jesus, Slovacko rövanşında 3-0’lık skor avantajının da etkisiyle önemli bir rotasyona gitmişti. Ümraniye maçının 11’ine oranla 7 farklı isim görev almıştı. Portekizli teknik adamın Kasımpaşa mücadelesinde bir kez daha kadroyu değiştirmesi bekleniyor. Slovacko karşısında tek golü atan Serdar Dursun ile aynı karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Arda Güler’in bu akşam da 11’de olmaları muhtemel.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz, Mergim Berisha ve Nazım Sangare Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Geçen sezon Sami Uğurlu yönetiminde yükselişe geçen Kasımpaşa da sezona istediği gibi başlayamadı.

Lacivert-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi önünde ilk üç puanını almaya çalışacak.