Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Erol Bulut yönetimindeki Sarı-Lacivertli takım Başakşehir galibiyetinin ardından Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet seriyi yakalamak istiyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Kasımpaşa ise sahasında galibiyet arayacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Fenerbahçe işte 11'ler...

Kasımpaşa (muhtemel): Ertuğrul, Hadergjonaj, Ahmet Oğuz, Brecka, Haddadi, Tirpan, Sadiku, Yusuf, Hodzic, Varga, Koita

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.

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Kasımpaşa cephesi

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

Dört futbolcunun sakatlığı bulunuyor

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.



