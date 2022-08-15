Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı (CANLI)

Fenerbahçe , ligde Kadıköy’deki 3-3’lük şok Ümraniye beraberliğiyle başlamıştı. Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa deplasmanında ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı. Fenerbahçe için sezon pek de iyi başlamadı. Önce Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi’ne havlu atıldı. Ardından tarihinde ilk kez Süper Lig ’de mücadele eden Ümraniyespor ile Kadıköy’de, Berisha’nın 90+2’de attığı golle 1 puan kurtarıldı. Sarı- Lacivertliler bir an önce toparlanıp galibiyet serisi başlatmak istiyor. Birçok önemli oyuncusunu kaybeden, sezona 4-0’lık Başakşehir yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa gibi bir rakip, bu yolda ilk adımı atmak için ideal gözüküyor.

Maçtan dakikalar

3'| Fenerbahçe'nin atağında Ferdi Kadıoğlu sol kanattan ortasını yaptı. Ön direkte Joshua King'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

5'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Lincoln'un pasıyla savunma arkasında topla buluşan Enner Valencia kaleciyi geçip şutunu gönderdi. Top auta giderken, pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Fenerbahçe öne geçti

GOL | Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, pasında savunma arkasına sarkan Joshua King'e aktardı. Kaleciyi geçen Joshua King topu ağlara gönderdi.

Gol geçerlilik kazandı

15'| Kasımpaşa'da Bahoken sol kanttan ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Fall vuruşunda topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

Kasımpaşa 10 kişi

KIRMIZI KART | 16. dakikada Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt doğrudan kırmızı kart gördü. Altay Bayındır'ın uzun pasında savunma arkasına sarmak isteyen Enner Valencia, Hasan Emre Yeşilyurt'un müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından maçın hakemi kırmızı kartına başvurdu.

20'| Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lincoln ortasını yaptı. Joshua King'in indirdiği topta Gustavo Henrique vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bu akşam saat 21.45'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Fenerbahçe 11'ler...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Hasan Emre, Hadergjonaj, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric, Hajradinvoc, Fall, Celina, Bahoken.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Joshua King, Valencia

Fenerbahçe'de eksikler

Bireysel çalışmalarını sürdüren Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıkları süren Serdar Aziz, Mergim Berisha ve Nazım Sangare Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

Geçen sezon Sami Uğurlu yönetiminde yükselişe geçen Kasımpaşa da sezona istediği gibi başlayamadı. Lacivert-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir'e 4-0 mağlup oldu. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi önünde ilk üç puanını almaya çalışacak.