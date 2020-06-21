Kasımpaşa - Fenerbahçe (CANLI) Kasımpaşa - FB şifresiz yayın

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 2-1 yenerken puanını 43’e yükseltmişti. Sarı-lacivertliler, hafta içinde ise Trabzonspor’a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmişti. Kanarya, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu’ndan yoksun çıktı. Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü. İkinci yarıda yeni bir takım oluşturan ve teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde iyi bir performans sergileyen Kasımpaşa, sahasında 3 puan alması halinde Fenerbahçe karşısında 14 maçlık galibiyet hasretine son verecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 18.30’da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

MAÇ BAŞLADI





**

Kasımpaşa - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Quaresma, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Koita

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç