Kasımpaşa - Fatih Karagümrük canlı

Süper Lig 'in 13. haftasında 'Haliç Derbisi'nde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, galibiyet için karşı karşıya geliyor. Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Toplamda 9 puan alabilen lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi. Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 19 puanla 8. sırada yer buldu.

MAÇ BAŞLADI!

1. dakikada Fatih Karagümrük, Tomas Brecka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Fatih Karagümrük, Karamoh'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

27. dakikada Fatih Karagümrük, Pesic'in penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.





Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Tarkan, Bruma, Sadık, Brecka, Varga, Travnik, Yusuf, Hajradinovic, Umut Bozok

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Luckassen, Caner, Erhun, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Emre Mor, Pesic

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Süper Lig ’de Kasımpaşa üstün

İki takım arasında Süper Lig’de yapılan maçlarda Kasımpaşa’nın üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye’nin en üst düzey futbol liginde aynı anda sadece 4 sezon yer alabildi. Bu süreçte 8 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 4’ünü lacivert-beyazlılar, 1’ini kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa’nın attığı 15 gole karşılık Karagümrük 12 kez fileleri havalandırdı. İki takım arasında Süper Lig’deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.