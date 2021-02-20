Kasımpaşa - Fatih Karagümrük canlı

Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük Süper Lig'de 25. hafta maçında karşı karşıya geliyorlar. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve son 4 maçını kazanamayan Kasımpaşa, bu maça çıkış mücadelesi gözüyle bakıyor. Fuat Çapa'nın öğrencileri mücadeleyi kazanarak çıkışa geçme peşinde. 4 maçlık yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşısında sona eren Karagümrük ise yeni seri peşinde.

KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK CANLI

Maç başladı.

4. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın uzun topunda ceza sahasına giren Hodzic'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Aykut son anda kornere yolladı.

7. dakikada baskı sonucunda topu kazanan Salibur, ceza sahası sol çaprazdan girip vuruşunu yaptı fakat top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

14. dakikada orta yuvarlağın biraz önünden kullanılan serbest vuruşta Biglia'nın şık ortasına kafa vuruşunu yapan Enzo Roco, Fatih Karagümrük'ü öne geçirdi: 0-1.

16. dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan korneri kullanan Hodzic'in uygun durumda altı pasta yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

18. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Salibur, topu sağ ayağına alarak rakibinden kurtuldu ve uzak direğe yaptığı vuruş, az farkla dışarı gitti.

GOL | 20. dakikada Kasımpaşa'da sol kanattan Bistrovic'in kullandığı kornerde kafa vuruşunu yapan Isaac Thelin, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

23. dakikada Kasımpaşa'da savunma arkasına atılan pasta Thelin'in bıraktığı topa ceza sahası dışından Hodzic, vuruşunu yaparken sert şut üstten auta gitti.

31. dakikada Kasımpaşa çıkarken ceza sahası ön çizgisinde topu kazanan Lucas Castro, topu Salibur'a bıraktı fakat Salibur'un vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

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Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 11'leri

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Luckassen, Yusuf, Hodzic, Thelin

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Salibur, Ademi.

Ligde çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek kötü gidişe son vermek istiyor. Yaptığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 26 puanla 15. sırada girdi.

Süper Lig'de 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Fatih Karagümrük ise hanesine 37 puan yazdırdı. Kırmızı-siyahlılar, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

- Kasımpaşa'da 4 eksik

Lacivert-beyazlı takımda 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Tarkan Serbest ve Julian Jeanvier'in yanı sıra kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Haris Hajradinovic ise sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Danny Drinkwater'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

- İç sahada son 6 maçta 5 mağlubiyet

Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet yaşadı.

Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde ederek dikkati çeken lacivert-beyazlı takım, son 6 maçında ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a, Hes Kablo Kayserispor'a ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, bu süreçte tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.