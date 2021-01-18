Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Son maçında Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Alanyaspor Erzurumspor engelini de aşarak çıkış yakalamak istiyor. Son üç maçında galibiyet alamayan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Kasımpaşa - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Erzurumspor muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergonaj, Brecka, Lukasse, Eren, Aytaç, Sadiku, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin

Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Da Costa, Mina, Leo, Donald, Emrah, Rashad, Darri, Aatıf, Gomes

Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.