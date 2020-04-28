Süper Lig'e verilen aranın ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla geçen hafta toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, liglerin yeniden başlama tarihi olarak haziranın ikinci haftasını işaret etti. Bu haberle birlikte takımlar birer birer toplanmaya başladı.

Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç, kalan 8 haftanın Antalya’da oynanacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Maçların Antalya’da oynanmasını sağlıklı görmüyorum" demişti. Ergenç'ten şimdi de TFF'ye sitem geldi.

'Kafamıza yağmur gibi bozuk para, pet şişe atılıyordu'

Sosyal mesafe kurallarının Türkiye'deki stadyumlarda uygulanmasının zor olduğunu vurgulayan Ergenç, ''Çoğu stadın yedek kulübesine zaten tüm ekip sığmıyor ve kulübenin yanında çantanın veya taburenin üzerine oturulmak zorunda kalınıyor. Kafamıza yağmur gibi bozuk para, pet şişe atılıyordu. Kulübelerde aralıklı oturulacaksa şimdiden stadyumlarda kulübülerle ilgili çalışma yapılmalı.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kasımpaşa, coronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı, yaklaşık 40 günlük aranın ardından sahaya indi. Lacivert-beyazlı ekip, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde dün saat 17:30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Sosyal mesafe ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından yapılan pas çalışmasıyla sona erdi. Lacivert-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.







