Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig’in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı. Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.