Kasımpaşa, Süper Lig’in 12. haftasında bugün Yukatel Denizlispor’u ağırlayacak. Kasımpaşa, 15 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde 7. haftayı bay geçen Denizlispor ise 6 puanla, 20. sırada. Bu sezon sahasında yenilmeyen Kasımpaşa bu seriyi devam ettirmek istiyor. 20. Sırada bulunan ve bu sezon tek galibiyeti bulunan Denizlispor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Kasımpaşa - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Haftanın açılış müsabakasını hakem Ramazan Keleş yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Kasımpaşa - Denizlispor 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Feyzi, Tarkan, Brecka, Yusuf, Sadiku, Tirpan, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega



