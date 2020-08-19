Kasımpaşa: Dayanışma için bedelsiz verdik

Kasımpaşa’dan dayanışma harekatı... Lacivert-Beyazlılar, “Kaleci Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a, golcü futbolcu Mame Thiam’ı Fenerbahçe’ye bedelsiz verdik” dedi, Beşiktaş’ın da kampanyasına da destek olunduğu açıklandı. Yapılan duyuruda, “Süper Lig’de 8 seneyi bitirip 9. sezona başlayan Kasımpaşa Spor Kulübü’nün sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner; ülkemize önemli, farklı ve ayrıcalıklı bir takım kazandırabilmek maksadıyla benzeri görülmemiş bir şekilde bugüne dek turk futboluna 150 milyon dolar yatırım yapmıştır” denildi ve şöyle devam edildi:

‘Yeniden düzenlenmeli’

“Türk futbolunun içinde bulunduğu mali çıkmazı daha da derinleştirecek olan, mevcut kulüp başkanlarını görev sürelerinden önceki borçlardan sorumlu kılan, uygulanabilirliği imkansız, haksız rekabeti ve adil olmayan koşulları ortaya çıkaran harcama limitleri konusunu, tüm kulüplerinin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gayretlerimizi sürdürdük.”

‘Para bile konuşmadık’

“Bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk’ün Galatasaray Spor Kulübü’nün ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, bu süreçte dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik. Rekabetçi ve adil bir lig olması adına gerekli eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü’nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam’ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.”