Süper Lig ekiplerinden Kaısmpaşa'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli orta saha son olarak Chelsea'ye transfer olmuş ancak bir türlü istediği forma şansını ve istikrarı yakalayamadı. Drinkwater'ın ismi sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

Maliyeti sadece 280 bin euro!

Sürpriz bir transferi bitiren Kasımpaşa, Chelsea'ye 200 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Yıldız futbolcunun maaşının büyük bir kısmı İngiliz ekibi tarafından karşılaşacak. İstanbul ekibinin kasasından sadece 80 bin euro çıkacak.

İlk kez İngiltere dışında

Tecrübeli futbolcu futbola Manchester United altyapısında başladı ve sırasıyla Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City, Burnley, Aston Villa ve Chelsea formaları giydi. Drinkwater bu transferle ilk kez İngiltere dışında bir takımda forma giymiş olacak.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







