Kasımpaşa, Daniel Graovac'ı renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac'ı renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac'ı renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kasımpaşa'^dan yapılan açıklama şu şekilde:
"CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Daniel Graovac, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."