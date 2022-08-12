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Kasımpaşa, Daniel Graovac'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac'ı renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

12 Ağustos 2022, Cuma 22:25 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Daniel Graovac'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac'ı renklerine bağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kasımpaşa'^dan yapılan açıklama şu şekilde:

"CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Daniel Graovac, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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