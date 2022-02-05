Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakanın zorluk derecesinin yüksek olduğunu belirten Ümit Şengül, "Zorluk derecesi yüksek bir müsabakaydı bizim için. Buraya gelirken 5 galibiyet üst üste kazanmıştık. Ligin iyi oynayan takımlarından biriydik. Bugün maçın başında kaptırdığımız birkaç toptan birisi kalemizde gol oldu. Hafta içi bunu sürekli çalıştık ama maalesef çıkarken kaptırdığımız bir top bize ciddi sıkıntı yarattı. İkinci yarı maçın inisiyatifini tamamen elimize aldık. Direkten dönen topumuz var, girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kaybettik, üzgünüz” şeklinde konuştu.

"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Hakemin verdiği kararlarla çifte standart uyguladığını öne süren Şengül, “Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip ‘Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor da buraya futbol oynamaya çıkıyor, bu ligin lideri. Lütfen maçın önüne geçecek hareketler ve hamleler yapmayın’ diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilemiyorum. Hakem maçın önüne geçti bana göre. Kötü niyetli değil belki ama maçın önüne geçti. Bize gösterdiği kartlar, onlara göstermediği kartlar bana göre tamamen çifte standart. O yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir an önce bu sıkıntılı durumdan kurtulup ligde rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız inşallah” diye konuştu.



