Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sezonun ilk haftasında Kayserispor'a mağlup olan Kasımpaşa bu kez kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor ise sezonun açılış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Karadeniz temsilcisi deplasmanda kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan Köse - Tirpan, Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga, Gohou

Çaykur Rizespor: Gökhan - Chatziisaias, Selim, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda

Kasımpaşa’da Mickael Tirpan, Çağtay Kurukalıp, Evren Eren Elmalı ve Berat Kalkan sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Oussama Haddadi’nin durumu ise karşılaşma saatinde belli olacak. Lacivert-beyazlı takımda ayrıca Fode Koita ile Gerard Gohou müsabakada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasında iki takım da sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a 1-0, Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'da Umar, Talbi ve Diamonde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.



