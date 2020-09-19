Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Sezonun ilk haftasında Kayserispor'a mağlup olan Kasımpaşa bu kez kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor ise sezonun açılış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Karadeniz temsilcisi deplasmanda kazanarak sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier, Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Carius

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih, Tunay, Samudio, Skoda

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapan müsabaka saat 16.00’da başlıyor. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin ilk haftasında iki takım da sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a 1-0, Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.