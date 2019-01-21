Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (CANLI)

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısının ilk maçında yarın Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ligin ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 18. hafta mücadelesinde sahasında Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa zirve mücadelesini devam ettirmek için kazanmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor ise rakibi karşısında galibiyet arıyor.

MAÇ BAŞLADI...





Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Popov, Veysel ,Ben Youssef, Özgür, Josue Sa, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

Çaykur Rizespor'un 11'i: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Orhan, Talbi, Petrucci, Boldrin, Saadane, Samudio, Mehmet Uslu, Aminu Umar, Vedat Muriç

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayan müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan maçtan Kasımpaşa 3-2 galip ayrılmıştı.

Diagne ve Eduok cezalı

Kasımpaşa’da Mbaye Diagne ile Samuel Eduok, kart cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda Veysel Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka ve Fode Koita ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3’er sarı kartı bulunan 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde 19. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili de ikinci yarının ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.