Kasımpaşa canavarı!

Geçen sezonun son maçında Kasımpaşa’ya karşı hat trick yapan Güven Yalçın, bu kez de 90’da zafer golünü attı. İlk yarıda sakatlanan Burak Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olan genç forvet, istediklerini sahaya yansıtamasa da, en kritik anda sahneye çıkmayı başardı. Güven’in şık golü Beşiktaş’a hem 3 puanı getirdi hem de takımı Şampiyonlar Ligi yarışının içinde tuttu. Bu sezon ligde üçüncü kez fileleri havalandıran Güven, karşılaşmanın ardından, “Mutluyum, önemli 3 puan aldık. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi’ne yaklaştık. Gol attığım için çok sevindim, uzun zamandır gol atamıyordum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum” dedi.