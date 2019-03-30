Kasımpaşa, BŞB Erzurumspor hazırlıklarına devam etti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

30 Mart 2019, Cumartesi 16:18
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Kasımpaşa, BŞB Erzurumspor hazırlıklarına devam etti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takım kamplarından henüz dönmeyen Trezeguet, Karim Hafez, Tobias Heintz, Syam Ben Youssef ve David Pavelka’nın katılmadığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Haris Hajradinovic ile Abdul Rahman Khalili’nin idmanda yer almadığı, Uğurcan Yazğılı’nın ise bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.

AA

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