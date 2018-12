Beşiktaş ilk yarıyı Kasımpaşa deplasmanında kapatıyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yı konuk olacak. 3 haftadır kazanamayan Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Saat 19.00’da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Kasımpaşa - Beşiktaş 11'ler

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Josue Sa, Koita, Trezeguet, Diagne

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 3 resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Trabzonspor mücadelesini ise 2-2 eşitlikle tamamladı.

Kasımpaşa 6. sırada bulunuyor

Süper Lig’de yaptığı karşılaşmaların 8’ini kazanan Kasımpaşa, 2 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son 2 maçını kaybeden lacivert-beyazlılar, 26 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise ligin geride kalan 16 haftasında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kasımpaşa ile aynı puana sahip siyah-beyazlı ekip, averajla 3. sırada bulunuyor.

Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa’da sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili ile İlhan Depe, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında geçen sezon ilk yarıda Kasımpaşa’nın sahasında yapılan karşılaşma 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıdaki maçtan ise Beşiktaş 2-1 galip ayrılmıştı.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 31. randevuda

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları maçla lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20’sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı. Beşiktaş’ın 64 golüne, Kasımpaşa 27 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maç 2-2 tamamlandı. Vodafone Park’taki müsabakayı ise ev sahibi Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş son yıllarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 6 maçın 4’ünde puan kaybetti. Ligdeki son 6 karşılaşmada taraflar ikişer galibiyet aldı, iki maç da berabere sonuçlandı.

Kartal'ın 3 maçlık hasreti

Ligdeki son 2 maçından da beraberlikle ayrılan Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa’yı devirerek devreye iddialı bir konumda girmeyi planlıyor. Ancak Kara Kartal, 3 maçtır Lacivert-Beyazlılar’ı deplasmanda mağlup edemiyor. Ev sahibi ekip Kasımpaşa son 3 maçta, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında rakibini 2-1 yenerken, geçen sezonki karşılaşma ise 2-2 sonuçlanmıştı.

Kasımpaşa, evindeki son 3 maçı kaybetmedi

Sezonun flaş ekiplerinden Kasımpaşa, Süper Lig’de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 3 maçta mağlup olmadı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki son 3 maçta ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017’de aynı sonuçla 2-1 galip geldi, geçen sezonki müsabaka 2-2 tamamlandı.