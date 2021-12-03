Ligde aldığı kötü sonuçlara Kasımpaşa karşısında da devam eden Beşiktaş , galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Karşılaşma sonrası beIN SPORTS yorumcuları Volkan Demirel ve Tugay Kerimoğlu siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi.

Volkan Demirel ne söyledi?

"Beşiktaş'ın bir an önce toparlanması lazım. Yukarı ile makas açılıyor ve artık alt tarafla muhatap olmak zorunda kalacaklar. Bir takımın 11 oyuncusunda kötü performans varsa, bu korkudandır. Josef bile taşın altına elini sokmuyor. Bazen oyunculara bu durum gelir. Allah korusun, Kayserispor maçında olumsuz bir skorda, Beşiktaş kabusa doğru gider... 10. sıradan aşağısı, yıldız oyuncuların oynayabileceği bir yer değil.









Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım. Oraya giden Beşiktaşlıların, kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin. Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe , bir tane Galatasaray var... Siz anlamıyorsunuz ama camialar aşağıya çekiliyor. Yanında ıslıklayanı uyar. Sezon sezonu herkes hesaplaşır. Sezon sonu kimsenin hesabı açık kalmaz. Gelecek sene için herkes yorumunu sonra yapar. Bir tane Beşiktaş var, herkes Beşiktaş için düşünsün."

Tugay Kerimoğlu ne söyledi?

"Sergen Yalçın'ı gerçekten hepimiz seviyoruz. Sahada oynanan oyunun sonucunu alamadığınız zaman bazı şeyler karşınıza çıkabiliyor. Geçen senenin iki kupalı şampiyonu kendisi. Saha içi lideri çok önemli. Birisinin saha içerisini ateşlemesi lazım. Herkesin iyi niyetli olduğu bir gerçek. Üst üste kaybetmenin verdiği baskı, takımı galibiyeti korumaya yöneltti."