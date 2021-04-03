Süper Lig’de 31. haftayı 64 puanla bir maç eksiğine rağmen 2. Galatasaray’ın önünde 3 puan farkla zirvede tamamlayan Siyah-Beyazlılar, 32. haftaya Kasımpaşa mücadelesiyle giriş yapacak. Siyah Beyazlılar’da yoğun maraton öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan; Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal’le karantinada bulunan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de kritik maçta görev yapamayacak. Fenerbahçe beraberliğiyle 6 maçlık galibiyet serisi noktalanan Kara Kartal, kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Son 10 maçta sadece 1 galibiyet alan, 5 maçtır 3 puana hasret olan Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

4 Nisan Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kasımpaşa - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan Töre, Larin

Düdük Halil Umut Meler'de

Bilindiği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklama sonrasında Siyah Beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması Siyah Beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açtı.

Töre kanat, Larin forvet

Beşiktaş formasıyla bu sezon çıktığı 33 maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Cyle Larin, şovuna Kanada Milli Takımı’yla da devam etmişti. 25 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri’nde Bermuda karşısında hat-trick yapmış, Kayman Adaları karşısında da 1 gol kaydetmişti. Milli arada 2 karşılaşmada kaydettiği 4 golle formunun zirvesinde bulunan Larin, Kasımpaşa karşısına eksikler sebebiyle kanatta değil forvet olarak çıkacak. Kanatlarda ise Kevin N’Koudou ve Gökhan Töre’nin görev yapması bekleniyor.

Son şok Bernard Mensah’tan

Milli ara öncesinde oynanan Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe neticesinde sol ayak bileğinde ödem oluşan ve tedavisi süren Bernard Mensah’ın da Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Takımın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, kart cezalısı olması sebebiyle, A Milli Takım’daki koronavirüs testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan da karantinada olmaları nedeniyle zorlu maçta yok.

Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor

Fenerbahçe karşısında aldıkları beraberliğe rağmen milli araya büyük motivasyonla giren Kara Kartal’da, 2 haftalık süre içinde oyuncularından peş peşe gelen olumsuz haberler sonrasında moraller bozuldu. Kamerun Milli Takımı’nda adale sakat lığı yaşayan Vincent Aboubakar, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Bosna-Hersek U21 takımında çapraz bağları kopan Ajdin Hasic, sezonu kapattı.